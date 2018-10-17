Театр Александра Меламуда 20 октября представит на сцене Октябрьского дворца спектакль Дракон от режиссера Владимира Горянского. В постановке примут участие Дмитрий Ступка, Алексей Суханов, Андрей Джеджула и другие.

Премьера антрепризы Дракон по мотивам известной пьесы Евгения Шварца обещает быть громкой.

Это сказочная история о драконе, которого нельзя победить, потому что он живет в каждом из жителей города.

Зрителя будут удивлять, во-первых, абсолютно разноплановым актерским составом. Тут и народный артист Украины Владимир Горянский в роли Бургомистра, и шоумен Андрей Джеджула в роли Кота.

На театральной сцене дебютирует любимый многими телеведущий Алексей Суханов – в роли архивариуса Шарлеманя.

Время для спектакля в своем плотном графике съемок смог выделить и Дмитрий Ступка, который сыграет рыцаря Ланцелота.

Это будет второй спектакль антрепризного Театра Александра Меламуда. В сентябре он презентовал свое первое детище – музыкальный спектакль Серенада Солнечной Долины с участием Ольги Сумской, Виталия Борисюка, Алексея Вертинского, Владимира Горянского, Александра Меламуда и других.

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Спектакль Дракон совершенно другой по настроению. Кроме звездного состава, зрителей ждет захватывающая история, световое шоу, танцы, оригинальная музыка и песни, написанные Александром Меламудом специально для постановки!