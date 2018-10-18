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Made in Ukraine: Cardi B засветилась в США в костюме от украинского бренда

Известная певица Cardi B пришла в гости на американское шоу Jimmy Kimmel Live! в костюме от украинского дизайнера.

Певица Cardi B появилась в студии  Джимми Киммела в костюме украинского дизайнера Валерии Ковальской.

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Костюм от бренда Valery Kovalska состоял из жакета и брюк синего цвета с белыми вставками. Наряд дополняли туфли-лодочки молочного цвета.

Ранее Факты ICTV писали, что Ники Минаж и Cardi B устроили драку на вечеринке журнала Harper’s Bazaar, которая проходила в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Фото: iamcardib

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