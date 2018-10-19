Песня Despacito пуэрториканских музыкантов Луиса Фонса и Дэдди Янки завоевала семь титулов в Книге рекордов Гиннеса.

Песня Despacito Луиса Фонса и Дэдди Янки получила семь титулов в Книге рекордов Гиннеса. Официальное вручение сертификатов прошло в Майами.

Композиция стала рекордсменом в номинациях:

Самая прослушиваемая песня в мире

Первое видео, которое набрало на YouTube более 5 млрд просмотров

Самое просматриваемое видео в интернете

Песня, которая продержалась в Billboard Hot Latin Songs рекордное количество недель

17 недель подряд первое место в Billboard Hot 100

Видео, которое больше всего понравилось пользователям сети

Песня, исполненная дуэтом, с наибольшим количеством просмотров

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Luis Fonsi (@luisfonsi) 17 Окт 2018 в 5:20 PDT

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Сам Луис Фонса отметил, что для него большая честь быть частью семьи Книги рекордов Гиннесса.

Полученные сертификаты он собирается повесить над кроватью и ежедневно любоваться ими.

– Моя мама будет мной гордиться, – добавил артист.

Ранее в Британии назвали три самых популярных альбома за всю историю рок-музыки.

Фото: luisfonsi/Instagram