Песня Despacito пуэрториканских музыкантов Луиса Фонса и Дэдди Янки завоевала семь титулов в Книге рекордов Гиннеса.
Песня Despacito Луиса Фонса и Дэдди Янки получила семь титулов в Книге рекордов Гиннеса. Официальное вручение сертификатов прошло в Майами.
Композиция стала рекордсменом в номинациях:
- Самая прослушиваемая песня в мире
- Первое видео, которое набрало на YouTube более 5 млрд просмотров
- Самое просматриваемое видео в интернете
- Песня, которая продержалась в Billboard Hot Latin Songs рекордное количество недель
- 17 недель подряд первое место в Billboard Hot 100
- Видео, которое больше всего понравилось пользователям сети
- Песня, исполненная дуэтом, с наибольшим количеством просмотров
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Сам Луис Фонса отметил, что для него большая честь быть частью семьи Книги рекордов Гиннесса.
Полученные сертификаты он собирается повесить над кроватью и ежедневно любоваться ими.
– Моя мама будет мной гордиться, – добавил артист.
Ранее в Британии назвали три самых популярных альбома за всю историю рок-музыки.
Фото: luisfonsi/Instagram