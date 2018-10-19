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Despacito получила 7 титулов Книги рекордов Гиннеса

Песня Despacito пуэрториканских музыкантов Луиса Фонса и Дэдди Янки завоевала семь титулов в Книге рекордов Гиннеса.

Песня Despacito Луиса Фонса и Дэдди Янки получила семь титулов в Книге рекордов Гиннеса. Официальное вручение сертификатов прошло в Майами.

Композиция стала рекордсменом в номинациях:

  • Самая прослушиваемая песня в мире
  • Первое видео, которое набрало на YouTube более 5 млрд просмотров
  • Самое просматриваемое видео в интернете
  • Песня, которая продержалась в Billboard Hot Latin Songs рекордное количество недель
  • 17 недель подряд первое место в Billboard Hot 100
  • Видео, которое больше всего понравилось пользователям сети
  • Песня, исполненная дуэтом, с наибольшим количеством просмотров

 

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Публикация от Luis Fonsi (@luisfonsi)

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Сам Луис Фонса отметил, что для него большая честь быть частью семьи Книги рекордов Гиннесса.

Полученные сертификаты он собирается повесить над кроватью и ежедневно любоваться ими.

– Моя мама будет мной гордиться, – добавил артист.

Ранее в Британии назвали три самых популярных альбома за всю историю рок-музыки.

Фото: luisfonsi/Instagram

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