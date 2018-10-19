18 октября на телеканале ICTV в прямом эфире соревновалась десятка финалистов проекта Новые лидеры.

В третьей серии нового телепроекта Новые лидеры на телеканале ICTV его участникам в течение недели пришлось решать проблемы жителей села Иванковцы Житомирской области.

Лидеров разделили на две команды – синяя и желтая.

Они должны были выполнить несколько заданий: спасти от закрытия местную школу, решить конкретные социальные проблемы и устроить праздник для сельчан.

Борьба была ожесточенной. Больше всего шли споры вокруг методов в решении проблем. Чтобы завоевать доверие людей, лидеры привлекали нардепов и даже привезли в село мобильные госпитали, которые должны быть в это время на Донбассе.

С самого начала чувствовалось лидерство желтых, которые применили более системный подход, но победителя должна была выбрать община села Иванковцы.

Конфликт интересов

Продюсеры проекта Новые лидеры были против присутствия в финальной десятке одного человека. Это Ирина Заславец – журналистка телеканала СТБ, который совместно с Новым каналом и ICTV входит в холдинг StarLightMedia.

Однако большинство из отборочного комитета (воздержались только двое) поддержали это решение и сказали, что здесь нет конфликта интересов. И одна из причин – телеканал СТБ не имел влияния на то, что происходило в студии проекта.

– Мы очень внимательно следили даже за временем, которым была обеспечена госпожа Заславец в рамках первых двух эфиров, – заявила Ольга Айвазовская, координатор общественной сети ОПОРА.

Выборы в Иванковцах

Результат голосования оказался неожиданный: за желтую команду проголосовали только 28%, а синюю команду поддержали 72% жителей села Иванковцы.

Это означает, что члены синей команды в полном составе продолжают участие в проекте, а с желтой команды должен уйти один лидер.

Участники желтой команды определили двух претендентов на выбывание – это Ростислав Зауральский и Максим Бородин.

А зрители путем СМС-голосования решили, что проект Новые лидеры покидает Ростислав Зауральский. За него проголосовали чуть больше 49% зрителей. Максим Бородин продолжит борьбу за миллион гривен!

Ростислав Зауральский

Смотрите также полный выпуск третьей серии телепроекта Новые лидеры.