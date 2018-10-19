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Это было внезапно! Названа причина смерти солиста Нэнси

Сергей Бондаренко, который был солистом культовой группы Нэнси скончался из-за внезапно развившейся болезни.

Об этом сообщил гитарист группы Алексей Цыплаков. Бондаренко был 31 год. Он скончался в клинике, передает МК.

– В больнице умер. Это было внезапно очень, — сказал музыкант.

Ранее в пресс-службе коллектива Нэнси заявляли, что его гибель не связана с несчастным случаем.

Читайте: Умерла Монсеррат Кабалье

Напомним, что вчера Сергей Бондаренко скончался в 04.04 утра.

ФОТО: Анатолий Бондаренко/Facebook

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