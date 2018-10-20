Похороны Марины Поплавской состоятся на Корбутовському кладбище в Житомире.
Прощание с актрисой Дизель Шоу Мариной Поплавской состоится в воскресенье, 21 октября, в Киеве с 11.00 до 13.00 в помещении МЦКИ Октябрьский Дворец, сообщает пресс-служба Дизель Студио.
Кроме того, в понедельник, 22 октября, в 10.30 состоится прощание с актрисой в Житомире – в зале Житомирского академического музыкально-драматического театра им. И. Кочерги. Затем пройдет отпевание в Кафедральном Соборе Святой Софии. В этот же день актриса будет похоронена на Корбутовском кладбище на центральной Аллее.
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Напомним, Марина Поплавская погибла в ДТП на автотрассе Киев-Чоп.
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