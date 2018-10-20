Звезда Дизель Шоу Марина Поплавская сегодня погибла в ДТП под Киевом. Факты ICTV приносят искренние соболезнования родным и близкими, и в память об актрисе предлагают посмотреть самые яркие выступления Марины.

Марина Поплавская была не только актрисой, членом команды КВН Девчонки из Житомира, учителем в школе, певицей, но и просто обаятельной женщиной с огромным чувством юмора.

Она совмещала работу на телевидении с преподаванием литературы в одной из житомирских школ.

Родилась будущая знаменитость в 1972 году. С раннего возраста мечтала стать учительницей и работать с детьми, поэтому после школы поступила в Житомирский государственный университет имени Ивана Франко. Свои таланты актрисы проявила в известной команде КВН Девчонки из Житомира. Получила Большой КиВиН на Международном фестивале Голосящий КиВиН в 2011 году.

Главный жизненный девиз Марины Поплавской:

– Артистом и рождаются, и становятся, и, попробовав раз, остаются навсегда. Я об этом много знаю, поскольку у меня нет специального образования. Учусь и расту над собой постоянно. Ни на что не променяю сцену, любовь поклонников, аплодисменты и роли на сцене в Дизель Шоу и скетч-коме На троих.

Дизель Шоу сыграло большое значение в биографии Марины Поплавской. Именно здесь она полность раскрыла свой талант актрисы и певицы.

Особой популярностью пользуются ее дуеты с Викторией Булитко, а также роли неугомонной еврейской мамы и тещи. Но настоящий шквал аплодисментов она срывала в дуете с Евгением Сморыгиным – в роли властной жена.

Читайте: ДТП в Сербии: взорвали авто с отцом известной ведущей

Напомним, актриса юмористического проекта Дизель Шоу Марина Поплавская погибла сегодня утром в ДТП под Киевом. По данным полиции, водитель автобуса, в котором ехала Поплавская с другими актерами, не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовиком МАЗ.