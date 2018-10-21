Дом моды Balenciaga обвинили в плагиате брелков, повторяющих автомобильные освежители воздуха Little Trees, более известные как “елочка”.
Американская компания Car-Freshner подала в суд иск о плагиате против модного дома Balenciaga, пишет The Fashion Law.
Balenciaga выпустила брелки, практически полностью повторяющие продукцию Car-Freshner – освежители воздуха Little Trees, так называемые “елочки”.
Товарный знак Little Trees был зарегистрирован в 1952 году. Balenciaga никогда не спрашивала разрешения на его использование.
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Теперь компания требует от модного дома отчислять часть прибыли с продажи каждого брелка.
Для сравнения, упаковка освежителя воздуха стоит порядка $3, в то время как брелок от Balenciaga обойдется в $275.
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Фото: Lakhesis/Dreamstime