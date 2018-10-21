Дом моды Balenciaga обвинили в плагиате брелков, повторяющих автомобильные освежители воздуха Little Trees, более известные как “елочка”.

Американская компания Car-Freshner подала в суд иск о плагиате против модного дома Balenciaga, пишет The Fashion Law.

Balenciaga выпустила брелки, практически полностью повторяющие продукцию Car-Freshner – освежители воздуха Little Trees, так называемые “елочки”.

Товарный знак Little Trees был зарегистрирован в 1952 году. Balenciaga никогда не спрашивала разрешения на его использование.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 까메언니 (@ggame_unni) 16 Окт 2018 в 4:48 PDT

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Теперь компания требует от модного дома отчислять часть прибыли с продажи каждого брелка.

Для сравнения, упаковка освежителя воздуха стоит порядка $3, в то время как брелок от Balenciaga обойдется в $275.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от iPhone Select  (@iphone__select) 20 Окт 2018 в 6:12 PDT

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Фото: Lakhesis/Dreamstime