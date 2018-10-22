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ДТП с Дизель Шоу – какие травмы получили актеры

В ДТП на Киевщине 6 актеров Дизель Шоу получили различные переломы, вывихи и ушибы.

В жутком ДТП в Киевской области, в котором погибла звезда Дизель Шоу Марина Поплавская, пострадали еще 6 актеров.

Они получили различные переломы, вывихи и ушибы. Об этом сообщается на странице Дизель Студио в Facebook.

На сегодняшний день стало известно, что:

1. У Жени Гашенко два перелома пальцев ног;
2. У Максима Нелипы переломы двух ребер и пальца ноги;
3. У Александра Бережко два перелома на ноге;
4. У Евгения Сморигина вывих пальца, разрыв связок и компрессионнный перелом позвонка;
5. Олегу Иванице зашивали язык;
6. Виктория Булитко получила множественные ушибы.

Читайте: Прощание с Мариной Поплавской – дата и место

Напомним, в Киеве прошла церемония прощания с Мариной Поплавской. Сегодня, 22 октября, с актрисой попрощаются в Житомире.

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