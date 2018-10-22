Исландский спортсмен и актер Хафтор Бьернссон, более известный как Гора – правая рука Серсеей Ланнистер из сериала Игра престолов, женился на молодой модели.
Актер Хафтор Бьернссон женился на Instagram-модели Келси Хенсон.
– С большим удовольствием теперь я называю Келси Морган Хенсон своей женой! Я готов защищать эту красавицу несмотря ни на что, что бы ни случилось в нашей жизни!, – написал “Гора” в Instagram.
К слову, рост Хавтора – 206 см. Он многократный призер соревнований за звание Самый сильный человек планеты.
Благодаря своей силе и росту, Бьернссон получил роль силача в одном из самых популярных сериалов Игра престолов.Читайте: Игра престолов 8: создатели рассекретили финал Johnnie Walker и HBO выпустили виски для фанатов Игры престолов В Игре престолов появятся новые персонажи - СМИ
Напомним, в замки Игры престолов пустят туристов.
Фото: Скрин из сериала Игра престолов, @thorbjornsson/Instagram