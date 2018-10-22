Исландский спортсмен и актер Хафтор Бьернссон, более известный как Гора – правая рука Серсеей Ланнистер из сериала Игра престолов, женился на молодой модели.

Актер Хафтор Бьернссон женился на Instagram-модели Келси Хенсон.

– С большим удовольствием теперь я называю Келси Морган Хенсон своей женой! Я готов защищать эту красавицу несмотря ни на что, что бы ни случилось в нашей жизни!, – написал “Гора” в Instagram.

















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К слову, рост Хавтора – 206 см. Он многократный призер соревнований за звание Самый сильный человек планеты.

Благодаря своей силе и росту, Бьернссон получил роль силача в одном из самых популярных сериалов Игра престолов.

Напомним, в замки Игры престолов пустят туристов.

Фото: Скрин из сериала Игра престолов, @thorbjornsson/Instagram