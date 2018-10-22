PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды / Персона нон грата: российскому актеру Ярмольнику запретили въезд в Украину/

Персона нон грата: российскому актеру Ярмольнику запретили въезд в Украину

Министерство культуры Украины внесло в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины российского актера Леонида Ярмольника.

Об этом свидетельствует информация на сайте Минкульта.

Читайте: Скандальному британскому политику запретили въезд в Украину (ДОКУМЕНТ)

22 октября в список кроме Ярмольника внесли российскую актрису Ирину Алферову.

Ранее Факты ICTV писали, что российского актера Дмитрия Бедерина не пропустили на территорию Украины. Его задержали в аэропорту Борисполь.

Фотоyarmolnikcom

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка