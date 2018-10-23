Актер Дизель Шоу, который находится сейчас в больнице после трагической ДТП, обратился ко всем с благодарностью и рассказал о Марине Поплавской.

Егор Крутоголов обратился ко всем, поблагодарив за слова поддержки и добрые слова Марине Поплавской.

– Очень надеюсь, что она видела скольким людям она дорога и как велика народная любовь к ней, – пишет Егор.

По его словам, Марина Поплавская жила по принципу “не делай зла”, поэтому боль утраты настолько сильна и ответа на вопрос “за что?” просто нет.

– Я уверен, что за всю свою яркую, насыщенную жизнь она не совершила деяния, за которое могла бы последовать такая горькая расплата. Если забирают таких как она, то о никакой справедливости не может быть и речи.

Она была нашей мамочкой, нашей квочечкой, которая переживала за всех и каждого гораздо больше, чем за себя. Она и сидела рядом с водителем всегда, чтобы не давать ему заснуть, чтобы уберечь нас всех… Возможно, в то ужасное утро, которое у нас всех теперь стоит в мозгу на повторе, она приняла весь удар на себя, чтобы мы жили. Спасибо, Марина, спасибо, мамочка…

Наши трещинки и разрывы заживут, мы восстановимся и не остановимся, чтобы ей там было смешно, – добавил актер.

Напомним, актриса юмористического проекта Дизель Шоу Марина Поплавская погибла в ДТП под Киевом утром 20 октября.

Водитель автобуса с актерами Дизель Шоу не справился с управлением и столкнулся с грузовиком.