Канадский рэпер Drake побил рекорд легендарной группы The Beatles в рейтинге Billboard Hot 100.

12 композиций Drake в течение 2018 года попали в первую десятку рейтинга Billboard.

Таким образом музыкант побил рекорд британской группы The Beatles, которая в 1964 году 11 раз попадала в топ-10 этого чарта.

Так, Drake установил рекорд благодаря композиции Mia, которую записал совместно с пуэрториканским музыкантом Bad Bunny.

В течение года хиты Дрейка трижды возглавляли этот рейтинг. В феврале он лидировал в чарте с композицией God’s Plan, в апреле – с Nice for What и в июле – с In My Feelings.

Читайте: Despacito получила 7 титулов Книги рекордов Гиннеса

Кроме того, в первую десятку Billboard в 2018 году пробивались его песни Diplomatic Immunity (седьмое место), Look Alive (пятое место), Walk It Talk It (десятое место), Yes Indeed (шестое место), Nonstop (второе место), I’m Upset (седьмое место), Emotionless (восьмое место), Don’t Matter to Me (девятое место) и вышеупомянутый хит MIA, который занял пятую строчку.

Семь из этих композиций вошли в альбом Дрейка Scorpion, релиз которого состоялся 29 июня.

Таким образом рэпер побил еще один рекорд британцев Тhe Beatles, у которых было только пять песен из одного альбома в первой десятке Billboard.

Этот рекорд также удерживался с 1964 года.

Напомним, как Drake раздал $1 млн жителям Майами в клипе God’s Plan.