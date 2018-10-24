Первые четыре строчки в списке самых высокооплачиваемых актеров телевидения по версии Forbes заняли актеры телесериала Теория большого взрыва.

На сайте Forbes сообщается, что на первом месте, с доходом $26,5 млн, расположился Джим Парсонс, исполняющий роль Шелдона Купера.

При этом Парсонс сохраняет лидерство в списке уже четыре года.

Далее по списку: Джонни Галэки ($25 млн), Саймон Хелберг и Кунал Найяр (по $23,5 млн).

На пятом месте, с доходом $19 млн, расположился Марк Хэрмон – исполнитель главной роли в телесериале Морская полиция: Спецотдел.

Далее – актеры из сериала Американская семейка – Эд О’Нил, Эрик Стоунстрит, Джесси Тайлер Фергюсон и Тай Баррелл.

Замыкает десятку Эндрю Линкольн, сыгравший в Ходячих мертвецах.

Читайте: Forbes назвал самую дорогую актрису мира

Напомним, рейтинг самых высокооплачиваемых актеров 2017 года возглавил Марк Уолберг. Второе место было у Дуэйна “Скалы” Джонсона, а на третью позицию взошел Вин Дизель.

Фото: therealjimparsons