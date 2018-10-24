Обструкция почки – с таким диагнозом Светлана Лобода была срочно прооперирована в одной из клиник Москвы.

Светлане Лободе сделали операцию по удалению камня из почки, рассказала телеканалу Рен ТВ пиар-менеджер певицы Дарья Бурлакова.

По ее словам, сейчас артистка приходит в себя после наркоза.

Бурлакова добавила, что ранее певица выписалась из одной клиники и отправилась в другую.

Читайте: Раде предлагают забрать звание народных артистов у Ани Лорак, Лободы и Козловского

– Светлана поехала к врачу, которому доверяет, — рассказала она.

Обструкция почки – это когда, проще говоря, камни “зашевелились”. Иногда такой приступ купируется и быстро проходит после терапевтических процедур.

Напомним, накануне СМИ сообщили о госпитализации Лободы в одну из клиник Москвы с сильными болями в животе, приступ случился во время репетиции концерта.