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Обструкция почки: Лободу срочно прооперировали

Обструкция почки – с таким диагнозом Светлана Лобода была срочно прооперирована в одной из клиник Москвы.

Світлана Лобода

Светлане Лободе сделали операцию по удалению камня из почки, рассказала телеканалу Рен ТВ пиар-менеджер певицы Дарья Бурлакова.

По ее словам, сейчас артистка приходит в себя после наркоза.

Бурлакова добавила, что ранее певица выписалась из одной клиники и отправилась в другую.

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– Светлана поехала к врачу, которому доверяет, — рассказала она.

Обструкция почки – это когда, проще говоря, камни “зашевелились”. Иногда такой приступ купируется и быстро проходит после терапевтических процедур.

Напомним, накануне СМИ сообщили о госпитализации Лободы в одну из  клиник Москвы с сильными болями в животе, приступ случился во время репетиции концерта.

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