Сегодня стало известно, что фронтмен популярной группы Ленинград Сергей Шнуров женился на Ольге Абрамовой, младшей за него на 18 лет.

Российские СМИ писали, что церемония бракосочетания проходила в особой секретности в Санкт-Петербурге.

45-летний Сергей Шнуров и 27-летняя Ольга Абрамова просто расписались без торжественных речей работников ЗАГСа. Во Дворец бракосочетаний они зашли через черный ход и вышли оттуда спустя 5 минут.

Ольга Абрамова родилась 1 января 1991 года в Екатеринбурге в семье успешного бизнесмена. В 14 лет девушка переехала в Москву.

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Закончила с красным дипломом МГУ, учила теорию искусств в лондонском Ристисе. После учебы решила не работать, жила на Рублевке, предпочитала проводить время на светских вечеринках и в путешествиях.

Первые слухи о романе Шнурова и Абрамовой появились еще в 2018 году, девушку стали замечать в его обществе.

Напомним, в мае 2018 года Сергей Шнуров объявил о расставании со своей женой Матильдой Шнуровой.

Фото: spletnik.