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Ольга Абрамова: чем занимается новая жена Шнурова

Сегодня стало известно, что фронтмен популярной группы Ленинград Сергей Шнуров женился на Ольге Абрамовой, младшей за него на 18 лет.

Российские СМИ писали, что церемония бракосочетания проходила в особой секретности в Санкт-Петербурге.

45-летний Сергей Шнуров и 27-летняя Ольга Абрамова просто расписались без торжественных речей работников ЗАГСа. Во Дворец бракосочетаний они зашли через черный ход и вышли оттуда спустя 5 минут.

Ольга Абрамова родилась 1 января 1991 года в Екатеринбурге в семье успешного бизнесмена. В 14 лет девушка переехала в Москву.

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Закончила с красным дипломом МГУ, учила теорию искусств в лондонском Ристисе. После учебы решила не работать, жила на Рублевке, предпочитала проводить время на светских вечеринках и в путешествиях.

Первые слухи о романе Шнурова и Абрамовой появились еще в 2018 году, девушку стали замечать в его обществе.

Напомним, в мае 2018 года Сергей Шнуров объявил о расставании со своей женой Матильдой Шнуровой.

Фото: spletnik.

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