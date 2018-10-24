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Резкая боль и потеря сознания: Лобода госпитализирована в Москве

Украинскую певицу Светлану Лободу экстренно госпитализировали в Москве.

Светлана Лобода госпитализирована из-за подозрений на обструкцию почки, сообщает Комсомольская правда.

Певицу увезли в больницу с репетиции нового шоу, которое должно состояться 25 октября.

– Во время выполнения сложного танцевального номера она почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание, – говорится в сообщении.

Сейчас врачи занимаются стабилизацией состояния Лободы.

Информации об отмене концертов не поступало.

Читайте: Мотоциклы и поцелуи. Лобода презентовала откровенный клип SuperSTAR (18+)

Напомним, Раде предлагают забрать звание народных артистов у Ани Лорак, Лободы и Козловского.

Фото: lobodaofficial/Instagram

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