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Телеканал ICTV получил награды Eyes & ears awards

Сразу две работы Департамента промо и дизайна ICTV получили признание на конкурсе дизайна Eyes & Ears Awards в Мюнхене.

Промо Утра в Большом Городе заняло второе место, а промо Дизель Шоу Весенняя лихорадка получило первый приз.

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Так, 23 октября в Мюнхене состоялась церемония награждения лауреатов престижной европейской премии в области дизайна, продвижение и цифровых достижений – Eyes & Ears Awards.

Телеканал ICTV был представлен двумя номинантами.

Промо-кампания проекта Утро в Большом Городе заняла второе место в номинации Best on air programme campaign: News & Information (Лучшая эфирная кампания: Новости и информация).

А промо-ролик Весенняя лихорадка к новому сезону Дизель Шоу одержал победу в номинации Best on air programme campaign: Comedy (Лучшая эфирная кампания Юмор).

Напомним, ведущая ICTV вошла в топ-100 самых влиятельных женщин Украины.

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