Сразу две работы Департамента промо и дизайна ICTV получили признание на конкурсе дизайна Eyes & Ears Awards в Мюнхене.

Промо Утра в Большом Городе заняло второе место, а промо Дизель Шоу Весенняя лихорадка получило первый приз.

Так, 23 октября в Мюнхене состоялась церемония награждения лауреатов престижной европейской премии в области дизайна, продвижение и цифровых достижений – Eyes & Ears Awards.

Телеканал ICTV был представлен двумя номинантами.

Промо-кампания проекта Утро в Большом Городе заняла второе место в номинации Best on air programme campaign: News & Information (Лучшая эфирная кампания: Новости и информация).

А промо-ролик Весенняя лихорадка к новому сезону Дизель Шоу одержал победу в номинации Best on air programme campaign: Comedy (Лучшая эфирная кампания Юмор).

