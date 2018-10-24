Павел Зибров рассказал, чтобы он сделал бы, оказавшись перед президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом рассказывается в сюжете Утра в большом городе.
– Если бы вы встретились с Путиным, что бы вы ему сказали?
– В морду дал, – ответил Зибров.
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Также певец сделал прогноз кто станет следующим президентом Украины.
– Юлия Тимошенко, однозначно. 120% даю, – отметил Павел Зибров.
Однако неизвестно, певец говорил серьезно или в шутку.
Ранее Факты ICTV писали, что фронтмен группы Ленинград Сергей Шнуров ответил в стихах на слова президента РФ Владимира Путина о ядерной войне.
Фото: pavlo_zibrov
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