PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды / Джастину Тимберлейку запретили петь/

Джастину Тимберлейку запретили петь

Врачи запретили Джастину Тимберлейку петь из-за проблем со здоровьем.

Джастін Тімберлейк

Известный певец Джастин Тимберлейк сообщил в Instagram, что ему запретили петь из-за серьезных проблем со связками. Из-за этого он отменил концерт.

– Ребята, простите, сегодняшний концерт отменяется по требованию врача. Мои голосовые связки серьезно повреждены, – написал Тимберлейк.

По словам музыканта, концерт все же состоится, но уже 31 января – в день рождения Тимберлейка.

Читайте: Мы обязательно поправимся – актриса Дизель Шоу обратилась к поклонникам после ДТП

К слову, Светлане Лободе сделали операцию по удалению камня из почки.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка