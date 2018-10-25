Facebook опубликовал трейлер комедийного сериала Королева Америки.
В фильме рассказывает о борьбе девушек за победу в конкурсе красоты. Главной героиней стала Вики Эллис – жестокая бьюти-коуч, которая готова на все, лишь бы ее конкурсантка завоевала титул самой красивой девушки США.
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Главную роль сыграет оскароносная Кэтрин Зета-Джонс. Премьера фильма запланирована на 21 ноября на видеосервисе Facebook Watch.
Ранее Факти ICTV писали, що студия Disney ведет переговоры о перезапуске серии фильмов Пираты Карибского моря.
Фото: Queen America
Видео: Queen America
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