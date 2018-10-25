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Королева Америки: Facebook показал тизер своего нового сериала

Facebook опубликовал трейлер комедийного сериала Королева Америки.

В фильме рассказывает о борьбе девушек за победу в конкурсе красоты. Главной героиней стала Вики Эллис – жестокая бьюти-коуч, которая готова на все, лишь бы ее конкурсантка завоевала титул самой красивой девушки США.

Читайте: Сергей Притула секс-тренер? Трейлер комедии Секс и ничего личного

Главную роль сыграет оскароносная Кэтрин Зета-Джонс. Премьера фильма запланирована на 21 ноября на видеосервисе Facebook Watch.

Ранее Факти ICTV писали, що студия Disney ведет переговоры о перезапуске серии фильмов Пираты Карибского моря.

Фото: Queen America

Видео: Queen America

 

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