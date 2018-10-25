Участник Дизель Шоу Олег Иваница заявил, что покидает проект из-за смерти Марины Поплавской.

Участник Дизель Шоу Олег Иваница рассказал все, что испытывает после страшной ДТП. И новость эта будет нерадостной для его поклонников. Актер заявил, что уходит из проекта.

Отметим, что под эмоциональным постом в Instagram многие из поклонников призвали Иваницу остаться в шоу, чтобы группа не распадалась.

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“Не уходите! Горе… Все скорбят… Но вы тоже часть шоу…”, “Останетесь… вы семья, да сейчас больно и будет не привычно и кажется, что предал….но это не так, Мариночка хотела бы, чтобы вы продолжили свое шоу”, ” Ну хотя бы ради Марины продолжайте все вместе!!!”, – отозвались фанаты Дизель Шоу.

Напомним, смертельное ДТП произошло утром 20 октября недалеко от Киева, когда юмористы Дизель Шоу возвращались с гастролей.

Актриса Марина Поплавская погибла на месте. Ее похоронили в родном Житомире.

Еще шесть актеров Дизель Шоу получили различные переломы, вывихи и ушибы.