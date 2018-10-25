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Тур Дизель Шоу перенесен на начало 2019 года

Компания Дизель Студио рассказала, как планирует дальше построить свою работу.

Напомним, 20 октября произошло трагическое ДТП, унесшее жизнь актрисы Марины Поплавской.

Остальные актеры сейчас на реабилитации. Егор Крутоголов и Яна Глущенко выписаны из больницы и проходят реабилитацию дома – у актеров переломы ноги и порваны связки. Саша Бережок находится дома с двумя переломами на ноге. Евгений Гашенко – с переломами пальцев ног.  Евгений Сморигин – с вывихом пальцев, разрывом связок и компрессионным переломом позвонка. У Виктории Булитко многочисленные ушибы. У Максима Нелипы переломы двух ребер и пальцев ноги.

На восстановление актером понадобится от двух до четырех месяцев.

– В связи с этим Дизель принял решение о том, что осенний тур Very Special Original Party перенесен на начало 2019 года. Все билеты будут актуальны. Окончательные даты проведения концертов в городах Украины будут объявлены дополнительно. А также в расписании тура появятся новые города – следите за информацией.  Спасибо всем, кто уже купил билеты на выступление Дизель Шоу, кто верит и любит проект!, – сообщают Дизели.

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Подробности по концерту 30 ноября в Киеве Дизель Студио объявит позже.

Дизель Утро вернется в эфир 2 ноября.

Напомним, участник Дизель Шоу Олег Иваница заявил, что покидает проект.

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