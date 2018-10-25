Компания Дизель Студио рассказала, как планирует дальше построить свою работу.

Напомним, 20 октября произошло трагическое ДТП, унесшее жизнь актрисы Марины Поплавской.

Остальные актеры сейчас на реабилитации. Егор Крутоголов и Яна Глущенко выписаны из больницы и проходят реабилитацию дома – у актеров переломы ноги и порваны связки. Саша Бережок находится дома с двумя переломами на ноге. Евгений Гашенко – с переломами пальцев ног. Евгений Сморигин – с вывихом пальцев, разрывом связок и компрессионным переломом позвонка. У Виктории Булитко многочисленные ушибы. У Максима Нелипы переломы двух ребер и пальцев ноги.

На восстановление актером понадобится от двух до четырех месяцев.

– В связи с этим Дизель принял решение о том, что осенний тур Very Special Original Party перенесен на начало 2019 года. Все билеты будут актуальны. Окончательные даты проведения концертов в городах Украины будут объявлены дополнительно. А также в расписании тура появятся новые города – следите за информацией. Спасибо всем, кто уже купил билеты на выступление Дизель Шоу, кто верит и любит проект!, – сообщают Дизели.

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Подробности по концерту 30 ноября в Киеве Дизель Студио объявит позже.

Дизель Утро вернется в эфир 2 ноября.

Напомним, участник Дизель Шоу Олег Иваница заявил, что покидает проект.