Южноафриканский рэпер Hip Hop Pantsula покончил жизнь самоубийством.

Рэпер Джабулани Тсамбо, более известный как Hip Hop Pantsula, или HHP, скончался, сообщает TshisaLIVE.

Смерть артиста подтвердила его жена. Версию самоубийства подтвердил продюсер Табисо Тсотетси, который одним из первых прибыл на место смерти.

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Он заявил, что на теле были следы суицида. В 2015 году артист предпринял три попытки самоубийства. Он долгое время боролся с депрессией.

Hip Hop Pantsula прославился тем, что одним из первых начал исполнять рэп на местных языках, в то время как другие южноафриканские исполнители старались подражать американским артистам.

Ранее Факты ICTV писали, что 21-летний американский рэпер Lil Peep скончался от передозировки.

Фото: Jabulani Tsambo

Видео: Jabulani Tsambo