Николай Караченцов умер в Москве. Смерть наступила утром – у актера отказали почки. Самые важные моменты из жизни Николая Караченцова собрали Факты ICTV.

Николай Караченцов умер 26 октября в Москве. У актера отказали почки – до 74-летия он не дожил ровно один день.

В память об актере мы собрали самые интересные факты из его биографии, а также лучшие роли.

Николай Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве, на Чистых прудах.

Отец Петр много лет проработал в журнале Огонек художником-графиком. Мать Янина – балетмейстер-постановщик.

В 1967 году Николай Караченцов с отличием окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ, после чего был направлен на работу в театр Ленком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Звёздные соседи (@zvezdnye_sosedi) 25 Окт 2018 в 11:45 PDT

На сцене Ленкома сыграл в более чем 20 постановках разных жанров: от драмы до рок-оперы.

Первый успех ему принесла роль Тиля Уленшпигеля в спектакле Тиль (1974).

Наиболее популярной среди театральных работ артиста стала роль графа Резанова в рок-опере Юнона и Авось, которую он играл с 1981 года на протяжении более 20 лет.

Караченцов также был широко известен как киноактер. Дебютной для него стала роль Ивана Шульги в историко-приключенческом телефильме И снова май! (1968).

Среди самых известных его киноработ: Старший сын, Собака на сене, Приключения Электроника, Кровавая надпись (цикл Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона), Белые росы, Батальоны просят огня, Человек с бульвара Капуцинов, Дежа вю.

В общей сложности Караченцов сыграл более чем в 90 фильмах и сериалах. Все трюки в приключенческих лентах он исполнял самостоятельно, без каскадеров.

Кроме того, Караченцов исполнял песни к фильмам, многие из которых были выпущены на компакт-дисках и аудиокассетах. Дублировал иностранные фильмы.

Был женат на заслуженной артистке РФ Людмиле Поргиной. Сын Андрей – адвокат.

28 февраля 2005 года Николай Караченцов попал в ДТП в Москве. Актер получил серьезную черепно-мозговую травму и более 20 дней провел в коме. Перенес несколько тяжелых операций и курсов реабилитации.

Караченцову удалось выкарабкаться. Благодаря поддержке семьи он частично восстановился и даже вновь стал выходить на публику.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Иван Садовников. From Russia. (@ivan.sadovnikov) 26 Окт 2018 в 12:05 PDT

Однако уже в феврале 2017 года Караченцов вновь попал в аварию, получил сотрясение мозга.

Через полгода Николаю Караченцову поставили диагноз рак.

В начале октября 2018 года Караченцов с двусторонним воспалением легких попал в больницу, но сегодня утром у него отказали почки.

По словам жены актера, он боролся до последнего, говорил, что хочет домой и очень любит свою семью.

Караченцов и Украина

Николай Караченцов приезжал в Киев во время Революции Достоинства в 2014 году, чтобы поклониться Дарам волхвов.

– Вдруг мы слышим, что привезли Дары волхвов, а мы в Турции, в совершенно не православной стране: мусульманской.

Решено было — ехать. И вот — Киев, вокзал, морозное утро, – вспоминает жена актера Людмила Поргина.

К слову, в интервью Гордон Поргина также отметила, что поддерживает аннексию Россией Крыма.

– Да, я поддержала. У нас в Крыму масса друзей, которые купили себе дачи еще до того. Я столько лет провела там, в Доме актеров, там собирались все творческие люди, был и Андрей Миронов. Тусовки, песни, съемки… Во скольких картинах Кока (Караченцов. – Ред.) снимался в Крыму! Мне нравится эта политика государства… Когда это случилось, мой внук ходил по комнате и кричал от счастья: Крым – наш! Он гордился этим, потому что глубоко знает историю, – сказала она.

Ранее стало известно о смерти солиста группы Нэнси Сергея Бондаренко.

Фото: Синица Александр/УНИАН