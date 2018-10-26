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Умер Николай Караченцов

Российский актер Николай Караченцов умер. Смерть наступила на 73-м году жизни в Москве.

Николай Караченцов умер, сообщает Mash.

По данным СМИ, последние два дня Караченцов был в очень тяжелом состоянии. Этим утром у него отказали почки.

Актер не дожил до своего дня рождения всего один день. Завтра ему должно было исполниться 74 года.

Смерть Караченцова подтвердил его сын Андрей.

– Это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве, без десяти девять утра, – сказал он.

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Николай Караченцов на протяжении почти 40 лет служил в театре Ленком.

Он также снимался в кино, в частности в картинах Старший сын, Собака на сене, Трест, который лопнул, Человек с бульвара Капуцинов и других.

Фото: Малолетка Евгений/УНИАН

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