Российский актер Николай Караченцов умер. Смерть наступила на 73-м году жизни в Москве.
Николай Караченцов умер, сообщает Mash.
По данным СМИ, последние два дня Караченцов был в очень тяжелом состоянии. Этим утром у него отказали почки.
Актер не дожил до своего дня рождения всего один день. Завтра ему должно было исполниться 74 года.
Смерть Караченцова подтвердил его сын Андрей.
– Это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве, без десяти девять утра, – сказал он.
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Николай Караченцов на протяжении почти 40 лет служил в театре Ленком.
Он также снимался в кино, в частности в картинах Старший сын, Собака на сене, Трест, который лопнул, Человек с бульвара Капуцинов и других.
Фото: Малолетка Евгений/УНИАН
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