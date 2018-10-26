Российский актер Николай Караченцов умер. Смерть наступила на 73-м году жизни в Москве.

Николай Караченцов умер, сообщает Mash.

По данным СМИ, последние два дня Караченцов был в очень тяжелом состоянии. Этим утром у него отказали почки.

Актер не дожил до своего дня рождения всего один день. Завтра ему должно было исполниться 74 года.

Смерть Караченцова подтвердил его сын Андрей.