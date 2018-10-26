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Шинейд О’Коннор перешла в ислам и сменила имя

Всемирно известная ирландская певица Шинейд О’Коннор перешла в ислам и сменила имя. Теперь ее зовут Шухада.

Ирландская певица Шинейд О’Коннор заявила о переходе из католицизма в ислам, пишет Daily Mail.

Она также опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в хиджабе.

По словам О’Коннор, она также сменила свое имя. Теперь ее зовут Шухада, что на арабском означает “мученики”.

Певица объяснила, что сменила религию, поскольку все “священные писания ведут к исламу”.

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Ранее Шинейд О’Коннор записала видеообращение, в котором рассказала о борьбе с тяжелой формой депрессии.

От певицы отвернулись все, она осталась одна с биполярным расстройством.

О’Коннор призналась, что последние два года провела на грани жизни и смерти, думая о самоубийстве.

Фото: /Twitter

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