Всемирно известная ирландская певица Шинейд О’Коннор перешла в ислам и сменила имя. Теперь ее зовут Шухада.
Ирландская певица Шинейд О’Коннор заявила о переходе из католицизма в ислам, пишет Daily Mail.
Она также опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в хиджабе.
По словам О’Коннор, она также сменила свое имя. Теперь ее зовут Шухада, что на арабском означает “мученики”.
Певица объяснила, что сменила религию, поскольку все “священные писания ведут к исламу”.
Happy pic.twitter.com/VkJsj2IFAi
— Shuhada’ Davitt (@MagdaDavitt77) 23 октября 2018 г.
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Ранее Шинейд О’Коннор записала видеообращение, в котором рассказала о борьбе с тяжелой формой депрессии.
От певицы отвернулись все, она осталась одна с биполярным расстройством.
О’Коннор призналась, что последние два года провела на грани жизни и смерти, думая о самоубийстве.
Фото: Shuhada’ Davitt/Twitter