Николай Караченцев умер в Москве. Лучшие роли и песни актера – в подборке Фактов ICTV.
Николай Караченцов умер 26 октября в Москве. У актера отказали почки – до 74-летия он не дожил ровно один день.
Караченцов сыграл более чем в 90 фильмах и сериалах. Все трюки в приключенческих лентах он исполнял самостоятельно, без каскадеров.
Лучшие роли Караченцова в кино
И снова май!
Старший сын
Приключения Электроника
Белые росы
Человек с бульвара Капуцинов
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Кроме съемок в кино, Караченцов исполнял песни к фильмам. Многие из них были выпущены на компакт-дисках и аудиокассетах.
В общем он записал около 200 песен.
Я тебя никогда не забуду
Серенада Рикардо
Кленовый лист
Что тебе подарить
Молитва
К слову, похороны Николая Караченцова пройдут 29 октября. Актера похоронят на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище в Москве.
Фото: Скриншот видео Приключения Электроника/Реж. К.Бромберг