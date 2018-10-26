Николай Караченцев умер в Москве. Лучшие роли и песни актера – в подборке Фактов ICTV.

Николай Караченцов умер 26 октября в Москве. У актера отказали почки – до 74-летия он не дожил ровно один день.

Караченцов сыграл более чем в 90 фильмах и сериалах. Все трюки в приключенческих лентах он исполнял самостоятельно, без каскадеров.

Лучшие роли Караченцова в кино

И снова май!

Старший сын

Приключения Электроника

Белые росы

Человек с бульвара Капуцинов

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Кроме съемок в кино, Караченцов исполнял песни к фильмам. Многие из них были выпущены на компакт-дисках и аудиокассетах.

В общем он записал около 200 песен.

Я тебя никогда не забуду

Серенада Рикардо

Кленовый лист

Что тебе подарить

Молитва

К слову, похороны Николая Караченцова пройдут 29 октября. Актера похоронят на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище в Москве.

Фото: Скриншот видео Приключения Электроника/Реж. К.Бромберг