25 октября на телеканале ICTV в прямом эфире благодаря полиграфу раскрылись тайны участников проекта Новые лидеры.

В четвертом выпуске проекта Новые лидеры участники прошли проверку на полиграфе.

Финалистам пришлось вответить на неудобные вопросы относительно искренности намерений на проекте, коррупции, деклараций, карьеры или политического прошлого.

Участники имели возможность высказать свою версию, если детектор лжи указывал на отрицательный ответ.

Ирина Засланец стала единственной участницей, которая не прошла проверку на полиграфе.

По словам специалиста, так произошло потому, что физиологическое состояние Ирины после лечения рака не отвечал необходимым требованиям.

В свою очередь Геннадий Друзенко отказался полностью заполнять декларацию. Также финалист подтвердил свое сотрудничество с Валентином Наливайченко и Юлией Тимошенко ради реализации своей программы ПДМШ.

Сергей Замидра признался, что на выборах его поддерживали отдельные политические силы, но финансирование он осуществлял за собственные средства. Также Сергей признался, как власть использует деньги не по назначению.

Денис Минин вызвал споры в студии из-за наличия криптовалюты и заработка. Интересно, что участник совсем не задекларировал наличных. Денис отметил, что зарабатывает он за границей, но затем реинвестирует средства в Украине.

Детектор лжи подтвердил слова Сергея Бреуса о том, что он не подделывал документы, когда был помощником народного депутата.

Александр Славский, который в свое время работал в прокуратуре, отметил, что никогда не брал взяток. Однако полиграф показал, что это недостоверный ответ.

Также стало известно, что Анна Петрова не оформляет своих наемных работников. Однако участницаотмечает, что все налоги государству выплачиваются, а рабочие имеют возможность на больничный, отпуск и бесплатное повышение квалификации.

Поселковый голова Ольга Матюшина никогда не брала взятки – это и подтвердил полиграф.

Максим Бородин отметил, что никогда не покупал голоса в горсовете (полиграф назвал ответ участника достоверным. – Ред.), а в принятии важных решений помогают горожане.

Проект покинули сразу два участника: Александр Славский и Сергей Бреус.



С биткоинами за батоном и декларации: Новых лидеров проверили на полиграфе / 2 фотографии

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