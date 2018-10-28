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Коллеги Марины Поплавской посвятили ей фильм

На девятый день после гибели актрисы Дизель Шоу Марины Поплавской коллеги посвятили ей трогательный фильм.

Видео под названием Королеве юмора Марианне Поплавской посвящается команда Дизель Шоу опубликовала на официальном канале в YouTube.

– В нем мы покажем эксклюзивные кадры интервью, фото и видео, которые ранее не публиковались, – говорится в анонсе фильма.

Из ролика можно узнать о том, кем Поплавская мечтала стать в детстве, в какой семье она росла, и что значили для нее КВН и Дизель Шоу.

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Кроме того, в видео есть множество снимков Марины и видео, снятое в школе, где она когда-то преподавала украинский язык и литературу.

Напомним, актриса юмористического проекта Дизель Шоу Марина Поплавская погибла в ДТП под Киевом утром 20 октября.

Водитель автобуса с актерами Дизель Шоу не справился с управлением и столкнулся с грузовиком.

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