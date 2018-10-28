На девятый день после гибели актрисы Дизель Шоу Марины Поплавской коллеги посвятили ей трогательный фильм.

Видео под названием Королеве юмора Марианне Поплавской посвящается команда Дизель Шоу опубликовала на официальном канале в YouTube.

– В нем мы покажем эксклюзивные кадры интервью, фото и видео, которые ранее не публиковались, – говорится в анонсе фильма.

Из ролика можно узнать о том, кем Поплавская мечтала стать в детстве, в какой семье она росла, и что значили для нее КВН и Дизель Шоу.

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Кроме того, в видео есть множество снимков Марины и видео, снятое в школе, где она когда-то преподавала украинский язык и литературу.

Напомним, актриса юмористического проекта Дизель Шоу Марина Поплавская погибла в ДТП под Киевом утром 20 октября.

Водитель автобуса с актерами Дизель Шоу не справился с управлением и столкнулся с грузовиком.