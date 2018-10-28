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Легендарный Ник Вуйчич приехал во Львов

Известный мотивационный тренер, автор книги Жизнь без ограничений Ник Вуйчич впервые приехал во Львов, где выступит сегодня в 18.00 на стадионе Арена Львов.

Об этом сообщает Радио Свобода.

– Самое важное в жизни быть благодарным, ценить дружбу и служение Богу. В прошлом году в Киеве я больше говорил о Боге и вере. В этот раз во Львове больше буду говорить о практических вещах. Конечно, вера и позитивное мышление всегда необходимы.

Но буду говорить о принципах, чтобы мы могли смотреть на преграды в нашей жизни не как на барьеры, а как на возможности. Хочу бросить людям вызов – не сдаваться, – сказал Вуйчич на пресс-конференции во Львове.

Программа его визита в город Льва называется Жизнь без ограничений.

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К слову, Ник Вуйчич родился без рук и ног в 1982 году в Австралии в семье сербских эмигрантов.

Сегодня он живет в США и является успешным человеком, имеет жену и четырех детей. Он посетил почти 70 стран, и везде собирает тысячи людей, которых стремится вдохновить на веру, надежду, оптимизм, призывает использовать свой потенциал.

Напомним, Ник Вуйчич встретился с бойцами ВСУ и заговорил на украинском.

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