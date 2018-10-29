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Леся Никитюк, Джордж Клуни и Хайди Клум – звезды на Хэллоуин 2018

Хэллоуин 2018 весь мир празднует 31 октября, однако многие устраивали тематическую вечеринку на выходных перед Хэллоуином. Как перевоплощались звезды – читайте в материале сайта Факты ICTV.

Леся Никитюк, Кендалл Дженнер, Пєрис Хилтон, Джордж Клуни – и многие другие звезды примерили на себя “страшные” образы на Хэллоуин 2018.

Например, украинская ведущая Леся Никитюк была в образе легендарной Мэрилин Монро, которая стала вампиром.

Рэнди Гербер, Синди Кроуфорд и Джордж Клуни пришли в образах экипажа самолета.

Наибольшая интрига – во что будет одета модель Хайди Клум, известна своими неординарными нарядами на Хэллоуин.

Судя по ее странице в Instagram, ей будет, чем удивить зрителей.

Читайте: Труп без кожи и обезьяна: 13 фантастических костюмов Хайди Клум на Хэллоуин

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Леся Никитюк, Джордж Клуни и Хайди Клум – звезды на Хэллоуин 2018 / 7 фотографий

Напомним, куда пойти на Хэллоуин 2018 в Киеве.

Фото: Instagram/ spletnik

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