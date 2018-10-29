Хэллоуин 2018 весь мир празднует 31 октября, однако многие устраивали тематическую вечеринку на выходных перед Хэллоуином. Как перевоплощались звезды – читайте в материале сайта Факты ICTV.
Леся Никитюк, Кендалл Дженнер, Пєрис Хилтон, Джордж Клуни – и многие другие звезды примерили на себя “страшные” образы на Хэллоуин 2018.
Например, украинская ведущая Леся Никитюк была в образе легендарной Мэрилин Монро, которая стала вампиром.
Рэнди Гербер, Синди Кроуфорд и Джордж Клуни пришли в образах экипажа самолета.
Наибольшая интрига – во что будет одета модель Хайди Клум, известна своими неординарными нарядами на Хэллоуин.
Судя по ее странице в Instagram, ей будет, чем удивить зрителей.
Читайте: Труп без кожи и обезьяна: 13 фантастических костюмов Хайди Клум на Хэллоуин
-
Зої Кравіц
Микола Тіщенко і Алла Барановська
Катя Осадча
Кендалл дженнер
Олівія Манн
Ніна Добрєв
Періс Хілтон
Напомним, куда пойти на Хэллоуин 2018 в Киеве.
Фото: Instagram/ spletnik