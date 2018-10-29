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В последний раз: в Украину приедет легендарная группа Kiss

В Украину в рамках своего прощального тура приедет легендарная группа Kiss.

Об этом сообщается на официальном сайте группы.

Рок-группа Kiss в рамках прощального тура KISS End Of The Road World Tour выступит в Киеве.

Читайте: Imagine Dragons попали в мир интернета – новый клип группы

Легендарные металисты выступят на НСК Олимпийский 16 июня 2019 года.

Продажа билетов стартует 31 октября.

Ранее Факты ICTV писали, что канадский рэпер Drake побил рекорд легендарной группы The Beatles в рейтинге Billboard Hot 100.

Фото: dreamstime.

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