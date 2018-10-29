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Евровидение 2019: назван девиз конкурса

Позволь себе мечтать – девиз международного песенного конкурса Евровидение 2019, который пройдет в Тель-Авиве (Израиль).

Девиз международного песенного конкурса Евровидение 2019 звучит как Позволь себе мечтать (Dare to Dream).

– Этот вдохновляющий слоган представляет и символизирует все, что касается песенного конкурса Евровидение. Речь идет об интеграции, о разнообразии, о единстве.

Стоя на сцене, позволяя себе мечтать о победе на Евровидении, будьте достаточно смелыми, достаточно уверенными, выступая перед мировой аудиторией. Это то, о чем стоит мечтать, – отметил исполнительный директор конкурса Йон Ола Санд.

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Напомним, 64-й конкурс Евровидение пройдет в Тель-Авиве.

Полуфиналы конкурса запланированы на 14 и 16 мая, финал состоится 18 мая.

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