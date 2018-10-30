Появилась свежая информация о состоянии здоровья актеров Дизель Шоу после смертельного ДТП под Киевом.

Напомним, 20 октября произошло трагическое ДТП, унесшее жизнь актрисы Марины Поплавской.

На странице Дизель Студио в Instagram написали, что Яна Глущенко и Егор Крутоголов пока что проходят реабилитацию в домашних условиях. Актеры в ожидании дальнейшего обследования врачей.

Евгению Сморигину прописан постельный режим до конца года, а Виктория Булитко оправляется от произошедшего морально и физически.

– Евгений Гашенко и Александр Бережок самостоятельно передвигаются, но ходят в гипсе.Максим Нелипа понемногу поправляется, но также все еще ходит в гипсе, – говорится в сообщении.

К тому же в Instagram жена Александра Елена опубликовала первое фото своего мужа после ДТП.

– Наш папа на два месяца в домашнем режиме. Вот смастерил лавку, еще два стола на подходе, – написала она.

По предварительным прогнозам, актеры войдут в рабочее состояние до конца года.

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Напомним, что Дизель Студио приняли решение об отмене всех сценических концертов до конца 2018 года.

ФОТО: erohina_ya/instagram