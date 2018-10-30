Известный американский певец и продюсер Фаррелл Уильямс запретил президенту США Дональду Трампу использовать свое творчество в политических целях.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Причиной такого решения певца послужило то, что на митинге Дональда Трампа 27 октября в Индиане (США) прозвучала песня Happy. Причем это происходило всего через несколько часов после расстрела мирных жителей в синагоге в Питтсбурге, в результате которой погибло 11 человек.

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Юрист музыканта Говард Кинг в письме отметил, что Уильямс никогда не предоставлял разрешения на публичное использование своей музыки и исполнение его песни будет рассматриваться как нарушение авторских прав.

Отметим, что композиция Happy стала одной из самых популярных в 2014 году, возглавив хит-парады многих стран и завоевав премию Гремми.

К слову, ранее Дональду Трампу использовать свои песни запретили группы Aerosmith, R.E.M., Queen.

Ранее Факты ICTV писали, что Дональд Трамп обвинил во лжи и назвал “врагами народа” американские СМИ, которые критикуют его позицию.

Фото: pharrell

Видео: Pharrell Williams