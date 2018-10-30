PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка / Фаррелл Уильямс запретил Трампу использовать свою музыку/

Фаррелл Уильямс запретил Трампу использовать свою музыку

Известный американский певец и продюсер Фаррелл Уильямс запретил президенту США Дональду Трампу использовать свое творчество в политических целях.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Причиной такого решения певца послужило то, что на митинге Дональда Трампа 27 октября в Индиане (США) прозвучала песня Happy. Причем это происходило всего через несколько часов после расстрела мирных жителей в синагоге в Питтсбурге, в результате которой погибло 11 человек.

Читайте: Сделать зонтик снова великим! Трамп попал в очередной конфуз

Юрист музыканта Говард Кинг в письме отметил, что Уильямс никогда не предоставлял разрешения на публичное использование своей музыки и исполнение его песни будет рассматриваться как нарушение авторских прав.

Отметим, что композиция Happy стала одной из самых популярных в 2014 году, возглавив хит-парады многих стран и завоевав премию Гремми.

К слову, ранее Дональду Трампу использовать свои песни запретили группы Aerosmith, R.E.M., Queen.

Ранее Факты ICTV писали, что Дональд Трамп обвинил во лжи и назвал “врагами народа” американские СМИ, которые критикуют его позицию.

Фото: pharrell

Видео: Pharrell Williams

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка