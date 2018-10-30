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Умер творец мультфильма Остров сокровищ

Украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский умер в возрасте 87 лет в Киеве.  

Давид Черкасский умер в возрасте 87 лет в Киеве, сообщил Александр Меламуд.

По его словам, художник скончался в больнице спустя два месяца после госпитализации из-за инсульта.

– Ушла легенда. Умер друг , замечательный человек, великий мастер.

До последнего дня перед болезнью он постоянно повторял, что жизнь прекрасна, – вспоминает Меламуд.

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Напомним, за свою карьеру Давид Черкасский снял 14 картин, на которых выросли несколько поколений.

Наиболее известными из них являются мультфильмы Приключения капитана Врунгеля, Доктор Айболит и Остров сокровищ.

В 2010 году Черкасскому присвоили звание Народного артиста Украины.

Фото: Корбут Анна/УНИАН

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