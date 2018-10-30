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Это ужасно: Бон Джови о семействе Кардашян

Легендарный рок-музыкант и фронт мен группы Bon Jovi Джон Бон Джови заявил, что слава семейства Кардашьян возникла на пустом месте.

– Думаю, это ужасно, что мы живем в таком мире. Могу сказать, что я никогда не потратил даже минуты своей жизни на то, чтобы посмотреть шоу Кардашян. Я не знаю их имен, я никогда не смотрел шоу, это не для меня, – рассказал Джон Бон Джови, передает The Sunday Project.

По его словам, чтобы прославиться нужно сделать что-то стоящее.

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– Что будет в вашей автобиографии? Я сделала порно и стала известной? Извините, но нет, спасибо. Пойдите напишите книгу, нарисуйте картину, сыграйте в кино, пойдите на учебу, попойте. Слава – побочный продукт написания хорошей песни, – отметил музыкант.

Ранее Факты ICTV писали, що Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей мира за 2017 год. На 3-м месте списка Forbes – модель Кайли Дженнер с доходом $166,5 млн.

Фото: jonbonjovi

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