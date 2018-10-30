Рэпер Young Greatness (настоящее имя Теодор Джонс) погиб в результате стрельбы в Новом Орлеане.
Как сообщает Billboard, перестрелка произошла утром возле ресторана Waffle House в штате Луизиана.
Young Greatness умер еще до приезда полицейских и скорой.
Ему было 34 года.
Полиция выясняет обстоятельства смерти рэпера.
Рэпер Young Greatness стал известен в 2016 году, когда его сингл Moolah занял 85-ю строчку в Billboard Hot 100.
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Ранее в Нью-Йорке застрелили рэпера Hollywood Play.
Фото: younggreatness7
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