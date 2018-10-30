США отменят автоматическое предоставление гражданства детям по праву рождения. Факты ICTV вспомнили украинцев, которые рожали в Америке.
Президент США Дональд Трамп собирается отменить автоматическое предоставление гражданства детям, которые родились на территории Штатов.
– Мы единственная страна в мире, куда человек может приехать, родить ребенка, и этот ребенок будет иметь гражданство США со всеми его привилегиями.
Это просто смешно и этому надо положить конец, – сказал Трамп.
В связи с этим Факты ICTV решили вспомнить украинских знаменитостей, рожавших в США.
Светлана Лобода
Второго ребенка Светлана Лобода родила в элитной Cedars-Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе, США.
Ранее там рожали Ким Кардашьян, Мадонна, Виктория Бекхэм и Бритни Спирс.
По данным СМИ, роды в США обошлись певице почти в $50 тыс.
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Анна Седокова
В этой же клинике в апреле 2017 года Анна Седокова родила сына. За VIP-роды певица выложила чуть больше $22 тыс.
К слову, вторую дочь она рожала со специалистами этой же клиники в домашней обстановке, заплатив $30 тыс.
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Яна Соломко
Яна Соломко стала мамой в 2015 году. Несмотря на то, что первенец родился в Майами, у нее украинское гражданство.
– Свидетельство американское, ребенок родился в Америке.
Украинское гражданство у нас прежде всего, она гражданин Украины. А там посмотрим, выберем, – сказала она.
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Светлана Бевза
Не отстают и чиновники. К примеру, в апреле 2018 года супруга министра инфраструктуры Владимира Омеляна Светлана Бевза родила в США дочь.
Женщина улетела в Нью-Йорк на модный показ, однако по показаниям врачей вынуждена была остаться и рожать в Штатах.
У политиков тоже много родственников с паспортами другой страны. К примеру, двое из четверых детей экс-депутата от Радикальной партии Андрей Артеменко – граждане США.
Депутат от Народного фронта Вячеслав Константиновский от первого брака с художницей Оксаной Левченя-Константиновской имеет сына Максимилиана – гражданина США.
К слову, каждая украинская семья получит Пакет малыша при рождении ребенка. Стало известно, что войдет в перечень детских товаров.
Фото: Katarzyna Bialasiewicz/Dreamstime