США отменят автоматическое предоставление гражданства детям по праву рождения. Факты ICTV вспомнили украинцев, которые рожали в Америке.

Президент США Дональд Трамп собирается отменить автоматическое предоставление гражданства детям, которые родились на территории Штатов.

– Мы единственная страна в мире, куда человек может приехать, родить ребенка, и этот ребенок будет иметь гражданство США со всеми его привилегиями. Это просто смешно и этому надо положить конец, – сказал Трамп.

В связи с этим Факты ICTV решили вспомнить украинских знаменитостей, рожавших в США.

Светлана Лобода

Второго ребенка Светлана Лобода родила в элитной Cedars-Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе, США.

Ранее там рожали Ким Кардашьян, Мадонна, Виктория Бекхэм и Бритни Спирс.

По данным СМИ, роды в США обошлись певице почти в $50 тыс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 18 Окт 2018 в 1:45 PDT

Анна Седокова

В этой же клинике в апреле 2017 года Анна Седокова родила сына. За VIP-роды певица выложила чуть больше $22 тыс.

К слову, вторую дочь она рожала со специалистами этой же клиники в домашней обстановке, заплатив $30 тыс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 9 Апр 2017 в 4:56 PDT

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Яна Соломко

Яна Соломко стала мамой в 2015 году. Несмотря на то, что первенец родился в Майами, у нее украинское гражданство.

– Свидетельство американское, ребенок родился в Америке.

Украинское гражданство у нас прежде всего, она гражданин Украины. А там посмотрим, выберем, – сказала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Яна Соломко (@yana.solo) 8 Июн 2017 в 11:13 PDT

Светлана Бевза

Не отстают и чиновники. К примеру, в апреле 2018 года супруга министра инфраструктуры Владимира Омеляна Светлана Бевза родила в США дочь.

Женщина улетела в Нью-Йорк на модный показ, однако по показаниям врачей вынуждена была остаться и рожать в Штатах.