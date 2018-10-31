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Спин-офф Игры престолов – первое имя актрисы

В спин-оффи фэнтезийного сериала Игра престолов сыграет голливудская актриса Наоми Уоттс.

Об этом со ссылкой на телеканал HBO сообщает The Hollywood Reporter.

Уоттс – это первая актриса, которая официально вошла в актерский состав приквела. Какую именно роль сыграет актриса, пока тайна. По словам представителей HBO, она исполнит роль “харизматической светской львицы, которая скрывает темный секрет”.

Имя персонажа Уоттс также пока под вопросом. Действие приквела разворачивается за 10 тысяч лет до событий Игры престолов, и ни один персонаж фэнтезийного сериала в нем не появится.

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К слову, ранее телеканал НВО показал ролик-анонс нового телевизионного сезона, в который попали кадры из финального восьмого сезона Игры престолов.

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