Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн забрал Светлану Лободу из больницы в Москве. После этого пара отправилась ужинать в ресторан.
Тилль Линдеманн подогрел слухи о романе со Светланой Лободой. 55-летний солист группы Rammstein забрал певицу из больницы и повел в ресторан.
На прошлой неделе Лобода попала в больницу и перенесла операцию.
Сейчас состояние звезды стабилизировалось и врачи разрешили ей выписаться из больницы.
Прямо из Боткинской больницы в Москве Тилль Линдеманн и Светлана Лобода отправились в ресторан.
Через некоторое время к ним присоединилась старшая дочь певицы Ева.
Напомним, пара никак не комментирует слухи о том, что лидер группы Rammstein является отцом ребенка Лободы.
Однако поклонники уверены, что младшую дочь Тильду певица назвала в честь Линдеманна.
Кроме того, в свой день рождения Светлана Лобода опубликовала фото с двумя детьми и мужчиной.
На безымянном пальце избранника видно обручальное кольцо.
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Фото: Пресс-служба Светланы Лободы