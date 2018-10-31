Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн забрал Светлану Лободу из больницы в Москве. После этого пара отправилась ужинать в ресторан.

Тилль Линдеманн подогрел слухи о романе со Светланой Лободой. 55-летний солист группы Rammstein забрал певицу из больницы и повел в ресторан.

На прошлой неделе Лобода попала в больницу и перенесла операцию.

Сейчас состояние звезды стабилизировалось и врачи разрешили ей выписаться из больницы.

Прямо из Боткинской больницы в Москве Тилль Линдеманн и Светлана Лобода отправились в ресторан.

Через некоторое время к ним присоединилась старшая дочь певицы Ева.

Напомним, пара никак не комментирует слухи о том, что лидер группы Rammstein является отцом ребенка Лободы.

Однако поклонники уверены, что младшую дочь Тильду певица назвала в честь Линдеманна.

Кроме того, в свой день рождения Светлана Лобода опубликовала фото с двумя детьми и мужчиной.

На безымянном пальце избранника видно обручальное кольцо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 18 Окт 2018 в 1:45 PDT

Фото: Пресс-служба Светланы Лободы