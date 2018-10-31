Украинская певица Оля Полякова опубликовала обнаженную фотографию с отдыха, что переросло в флешмоб в социальных сетях.
Оля Полякова запостила в Instagram снимок с отдыха на Мальдивах.
– Трусы для трусов. Доброе утро, – подписала певица пост.
Многие подписчики отметили идеальное тело певицы, некоторые наоборот пытались отыскать целлюлит на ягодицах Поляковой.
– Продолжайте выискивать целлюлит , а я пойду поплаваю, – пошутила в следующем посте певица.
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Многие даже начали флешмоб в поддержку Оли Поляковой.
Мы собрали самые интересные фотографии из Instagram.
Трусы для трусов: Полякова начала флешмоб своим обнаженным фото (18+) / 4 фотографии
Напомним, Каменских, Полякова и Винник раскрыли фитнес-секреты.
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