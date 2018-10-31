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Трусы для трусов: Полякова начала флешмоб своим обнаженным фото (18+)

Украинская певица Оля Полякова опубликовала обнаженную фотографию с отдыха, что переросло в флешмоб в социальных сетях.

Оля Полякова запостила в Instagram снимок с отдыха на Мальдивах.

– Трусы для трусов. Доброе утро, – подписала певица пост.

Многие подписчики отметили идеальное тело певицы, некоторые наоборот пытались отыскать целлюлит на ягодицах Поляковой.

– Продолжайте выискивать целлюлит , а я пойду поплаваю, – пошутила в следующем посте певица.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

#трусыдлятрусов доброе утро!)

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Многие даже начали флешмоб в поддержку Оли Поляковой.

Мы собрали самые интересные фотографии из Instagram.

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Трусы для трусов: Полякова начала флешмоб своим обнаженным фото (18+) / 4 фотографии

Напомним, Каменских, Полякова и Винник раскрыли фитнес-секреты.

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