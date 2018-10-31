PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды / У Меган Маркл произошел конфуз с юбкой/

У Меган Маркл произошел конфуз с юбкой

Меган Маркл вышла в свет в платье от Givenchy с прозрачной плиссированной юбкой, под которой отчетливо видно белье герцогини.

Когда герцогиня Сассекская вышла на улицу, при солнечном освещении все отчетливо просматривалось сквозь одежду.

Мероприятие было в рамках 16-дневного тура герцогов Сассекских по странам Содружества наций. Выход в новозеландском городе Окленд стал завершающим.

 

 

Читайте: Меган Маркл беременна: какой титул получит первенец

К слову, Меган Маркл попала в конфуз во время визита в королевство Тонга. Герцогиня Сассекская забыла снять ценник на красном платье.

ФОТО: Getty Images

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV – Выпуск 12:45 (31.10.2018)
Выставка о женщинах и о их пространстве: живой архив украинок в PinchukArtCentre
Куда пойти в Киеве на Хэллоуин 2018 – топ-5 событий
Сбили 2 копов и протаранили 10 авто: как в Киеве взяли банду “домушников”
Богомолец: Кабмин таки выделил средства на лечение тяжелобольных за рубежом
Новинки от Apple: когда старт продаж в Украине и цены
Президент ФИФА хочет увеличить количество участников на ЧМ
У Меган Маркл произошел конфуз с юбкой
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка