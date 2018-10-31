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Из Супермена в Ведьмака: брутальное перевоплощение Генри Кавилла

Опубликован первый тизер Ведьмака с Генри Кавиллом в главной роли, которого зрители привыкли ассоциировать с Суперменом.

Тизер Ведьмака опубликовал канал Netflix в своем Twitter.

Многие фанаты отметили, что Генри действительно очень идет новая роль. Некоторые наоборот – сказали, что без бороды он похож больше на эльфа, нежели на ведьмака, но, отметим, в книге главные герой не любил свою бороду и специально ее не отращивал.

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Напомним, в сентября Netflix наконец объявил, кто будет играть Ведьмака в сериале по серии книг Анджея Сапковского.

Фаны обсуждали кандидатуры Николая Костер-Валдау и Мадса Миккельсона, но роль получил “Супермен” Генри Кавилл.

Фото: Christopher Jue/Getty Images

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