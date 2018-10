Тизер Ведьмака опубликовал канал Netflix в своем Twitter.

Многие фанаты отметили, что Генри действительно очень идет новая роль. Некоторые наоборот – сказали, что без бороды он похож больше на эльфа, нежели на ведьмака, но, отметим, в книге главные герой не любил свою бороду и специально ее не отращивал.

