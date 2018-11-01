Музикл Богемная рапсодия о Фредди Меркьюри, новая анимация Храброе сердце, репродукция – премьеры фильмов этой недели в кинотеатрах.

Фредди Меркьюри – стал героем нового фильма Богемная рапсодия.

Мюзикл рассказывает о британской рок-группе Queen и ее гениального солиста.

Кинокартина раскрывает тайны, как кумир миллионов бросил вызов стереотипам и при этом не потерял любви фанатов.

Фильм охватывает весь период группы: фантастический взлет популярности, распад и объединению перед туром Live Aid, в котором Меркьюри выступал уже смертельно больным.

Известно, что над созданием фильма работали 8 лет.

На экранах – с 1 ноября.

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На экранах также появляется фильм Репродукция с Киану Ривзом.

Так, у молодого биолога Уилла Фостера в автокатастрофе погибают жена и маленькие дети.

Человек не в силах пережить потерю, ведь винит себя в смерти близких.

Фостер принимает решение вернуть мертвых к жизни, для этого ему придется нарушить все законы природы, а главное – противостоять полиции и системе.

На экранах – с 1 ноября.

А для самых маленьких зрителей – Храброе сердце. Заговор в королевстве.

Так, королевство Металлолома переживает не лучшие времена. Поэтому, король решил выгнать с работы всех рыцарей, которые были армией страны.

Он уверен, что таким способом можно пополнить пустую казну, а с защитой государства справится полиция.

Спасти страну и вернуть на трон короля может только рыцарь Растет и его верные друзья. Их ждут опасные захватывающие приключения.

Напомним, Факты ICTV пишут рецензии на самые интересные премьеры фильмов.