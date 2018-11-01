Музикл Богемная рапсодия о Фредди Меркьюри, новая анимация Храброе сердце, репродукция – премьеры фильмов этой недели в кинотеатрах.
Фредди Меркьюри – стал героем нового фильма Богемная рапсодия.
Мюзикл рассказывает о британской рок-группе Queen и ее гениального солиста.
Кинокартина раскрывает тайны, как кумир миллионов бросил вызов стереотипам и при этом не потерял любви фанатов.
Фильм охватывает весь период группы: фантастический взлет популярности, распад и объединению перед туром Live Aid, в котором Меркьюри выступал уже смертельно больным.
Известно, что над созданием фильма работали 8 лет.
На экранах – с 1 ноября.
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На экранах также появляется фильм Репродукция с Киану Ривзом.
Так, у молодого биолога Уилла Фостера в автокатастрофе погибают жена и маленькие дети.
Человек не в силах пережить потерю, ведь винит себя в смерти близких.
Фостер принимает решение вернуть мертвых к жизни, для этого ему придется нарушить все законы природы, а главное – противостоять полиции и системе.
На экранах – с 1 ноября.
А для самых маленьких зрителей – Храброе сердце. Заговор в королевстве.
Так, королевство Металлолома переживает не лучшие времена. Поэтому, король решил выгнать с работы всех рыцарей, которые были армией страны.
Он уверен, что таким способом можно пополнить пустую казну, а с защитой государства справится полиция.
Спасти страну и вернуть на трон короля может только рыцарь Растет и его верные друзья. Их ждут опасные захватывающие приключения.
Напомним, Факты ICTV пишут рецензии на самые интересные премьеры фильмов.