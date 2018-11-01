Хэллоуин 2018 отметили украинские и зарубежные звезды. Мы собрали самые оригинальные костюмы знаменитостей на “страшный праздник”. Кто понравился вам больше всего?
Хэллоуин 2018 не обошел стороной и знаменитостей. В социальной сети снова появилось негласное соревнование “Чей образ круче, сложнее и интереснее”.
Так, сестры Кардашьян не были сильно оригинальными и перевоплотились в ангелов Victoria`s Secret.
Beyonce и Jay-Z переоделись в легендарных американских спортсменов.
Певица выбрала образ самой быстрой женщины в мире – американской бегуньи Флоренс Гриффит.
Рэпер стал американским боксером Мохаммедом Али.
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Семейство Тимберлейков снова оригинальничают для своего маленького сына – этот раз они были героями Lego.
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А известная своими невероятными образами на Хэллоуин модель Хайди Клум в этом году предстала в образе Фионы с мудьтфильма Шрэк.
Напомним, в свое время немецкая модель Хайди Клум становилась на Хэллоуин инопланетянкой, Богиней Кали и даже трупом без кожи.
мы собрали самые интересные образы звезд – какой вам понравился больше?