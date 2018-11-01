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Цукерберг – смерть, Хайди – Фиона: как звезды отпраздновали Хэллоуин 2018 (ГОЛОСОВАНИЕ)

Хэллоуин 2018 отметили украинские и зарубежные звезды. Мы собрали самые оригинальные костюмы знаменитостей на “страшный праздник”. Кто понравился вам больше всего?

Хэллоуин 2018 не обошел стороной и знаменитостей. В социальной сети снова появилось негласное соревнование “Чей образ круче, сложнее и интереснее”.

Так, сестры Кардашьян не были сильно оригинальными и перевоплотились в ангелов Victoria`s Secret.

Beyonce и Jay-Z переоделись в легендарных американских спортсменов.

Певица выбрала образ самой быстрой женщины в мире – американской бегуньи Флоренс Гриффит.

Рэпер стал американским боксером Мохаммедом Али.

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Семейство Тимберлейков снова оригинальничают для своего маленького сына – этот раз они были героями Lego.

 

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Out here fighting crime in these streets.

Публикация от Justin Timberlake (@justintimberlake)

А известная своими невероятными образами на Хэллоуин модель Хайди Клум в этом году предстала в образе Фионы с мудьтфильма Шрэк.

Напомним, в свое время немецкая модель Хайди Клум становилась на Хэллоуин инопланетянкой, Богиней Кали и даже трупом без кожи.

мы собрали самые интересные образы звезд – какой вам понравился больше?

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