Хэллоуин 2018 отметили украинские и зарубежные звезды. Мы собрали самые оригинальные костюмы знаменитостей на “страшный праздник”. Кто понравился вам больше всего?

Хэллоуин 2018 не обошел стороной и знаменитостей. В социальной сети снова появилось негласное соревнование “Чей образ круче, сложнее и интереснее”.

Так, сестры Кардашьян не были сильно оригинальными и перевоплотились в ангелов Victoria`s Secret.

Beyonce и Jay-Z переоделись в легендарных американских спортсменов.

Певица выбрала образ самой быстрой женщины в мире – американской бегуньи Флоренс Гриффит.

Рэпер стал американским боксером Мохаммедом Али.

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Семейство Тимберлейков снова оригинальничают для своего маленького сына – этот раз они были героями Lego.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Out here fighting crime in these streets. Публикация от Justin Timberlake (@justintimberlake) 31 Окт 2018 в 3:39 PDT

А известная своими невероятными образами на Хэллоуин модель Хайди Клум в этом году предстала в образе Фионы с мудьтфильма Шрэк.

Напомним, в свое время немецкая модель Хайди Клум становилась на Хэллоуин инопланетянкой, Богиней Кали и даже трупом без кожи.

мы собрали самые интересные образы звезд – какой вам понравился больше?