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Вайнштейна обвинили в домогательствах к несовершеннолетней модели

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах к 16-летней модели из Польши.

Об этом пишет Page Six со ссылкой на судебный иск.

Женщина, имя которой не разглашается, заявила, что в 2002, когда ей было 16 лет, она согласилась пойти с Вайнштейном на обед. Однако вместо этого продюсер отвез ее домой, где принуждал к сексу.

Женщина отметила, что ей удалось избежать полового контакта с Вайнштейном.

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Также она рассказала, что была в это время девственницей.

Позже, по ее словам, он продолжил домогательства, получал отказы и угрожал ей, что “она никогда не получит работу”.

К слову, академия телевизионных наук и искусств США, которая вручает премию Эмми, пожизненно исключила из своих рядов Вайнштейна.

Фото: dreamstime.

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