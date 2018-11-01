Голливудского продюсера Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах к 16-летней модели из Польши.
Об этом пишет Page Six со ссылкой на судебный иск.
Женщина, имя которой не разглашается, заявила, что в 2002, когда ей было 16 лет, она согласилась пойти с Вайнштейном на обед. Однако вместо этого продюсер отвез ее домой, где принуждал к сексу.
Женщина отметила, что ей удалось избежать полового контакта с Вайнштейном.
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Также она рассказала, что была в это время девственницей.
Позже, по ее словам, он продолжил домогательства, получал отказы и угрожал ей, что “она никогда не получит работу”.
К слову, академия телевизионных наук и искусств США, которая вручает премию Эмми, пожизненно исключила из своих рядов Вайнштейна.
Фото: dreamstime.