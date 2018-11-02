1 ноября на телеканале ICTV в прямом эфире участники проекта Новые лидеры выразили свои мнения относительно провокационных и спорных вопросов.
Сергей Замидра отметил, что в Украине нельзя вводить смертную казнь за коррупцию из-за недоверия к судебной системе.
Геннадий Друзенко высказался против, ссылаясь на то, что не одна развитая страна не ввела ее.
На вопрос Доверяете ли вы новым антикоррупционным органам 6 участников воздержались от точного ответа.
Однако во время обсуждений лидеры сошлись на том, что доверие возрастет, когда будет создан Антикоррупционный суд.
За свободное владение оружием выступили Замидра, Друзенко и Бородин.
Кстати, Геннадий владеет зарегистрированным оружием.
Ольга Матюшина отказалась предоставлять комментарий, ссылаясь на то, что не компетентна отвечать на этот вопрос.
В то, что Украина через 10 лет станет членом ЕС, верит Анна Петрова.
Ирина Заславец и Сергей Замидра выразили неуверенность в этом из-за нестабильной политической ситуации в стране и недоверии к народным избранникам.Читайте: Новых лидеров проверили на полиграфе: кто прошел
Сергей Замидра выступил за силовое возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
В свою очередь, Ирина Заславец и Анна Петрова сказали категорическое “Нет” такому сценарию.
В возвращение Крыма в ближайшие 10 лет верит только Анна Петрова.
За разрыв дипломатических отношений с Россией выступили Максим Бородин и Геннадий Друзенко.
За легализацию легких наркотиков высказались Максим Бородин, Сергей Замидра и Геннадий Друзенко. А вот Ирина Заславец, Анна Петрова и Денис Минин категорически против. Ольга Матюшина воздержалась от утвердительного ответа.
Сергей Замидра и Геннадий Друзенко поддержали легализацию проституции, а Ирина Заславец выступила категорически против.
Проект покинули: Ирина Заславец и Анна Петрова.
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