1 ноября на телеканале ICTV в прямом эфире участники проекта Новые лидеры выразили свои мнения относительно провокационных и спорных вопросов.

Сергей Замидра отметил, что в Украине нельзя вводить смертную казнь за коррупцию из-за недоверия к судебной системе.

Геннадий Друзенко высказался против, ссылаясь на то, что не одна развитая страна не ввела ее.

На вопрос Доверяете ли вы новым антикоррупционным органам 6 участников воздержались от точного ответа.

Однако во время обсуждений лидеры сошлись на том, что доверие возрастет, когда будет создан Антикоррупционный суд.

За свободное владение оружием выступили Замидра, Друзенко и Бородин.

Кстати, Геннадий владеет зарегистрированным оружием.

Ольга Матюшина отказалась предоставлять комментарий, ссылаясь на то, что не компетентна отвечать на этот вопрос.

В то, что Украина через 10 лет станет членом ЕС, верит Анна Петрова.

Ирина Заславец и Сергей Замидра выразили неуверенность в этом из-за нестабильной политической ситуации в стране и недоверии к народным избранникам.

Сергей Замидра выступил за силовое возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

В свою очередь, Ирина Заславец и Анна Петрова сказали категорическое “Нет” такому сценарию.

В возвращение Крыма в ближайшие 10 лет верит только Анна Петрова.

За разрыв дипломатических отношений с Россией выступили Максим Бородин и Геннадий Друзенко.

За легализацию легких наркотиков высказались Максим Бородин, Сергей Замидра и Геннадий Друзенко. А вот Ирина Заславец, Анна Петрова и Денис Минин категорически против. Ольга Матюшина воздержалась от утвердительного ответа.

Сергей Замидра и Геннадий Друзенко поддержали легализацию проституции, а Ирина Заславец выступила категорически против.

Проект покинули: Ирина Заславец и Анна Петрова.



Анна Петрова Ірина Заславець Переговоры с сепаратистами и наркотики – Новые лидеры ответили на провокационные вопросы / 2 фотографии

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