Британский режиссер Ридли Скотт планирует снять продолжение популярного фильма Гладиатор.

Об этом сообщается на сайте Film.

По информации СМИ, работа над кинокартиной уже началась.

В свою очередь портал Deadline сообщает, что актер Рассел Кроу, который сыграл главную роль в оригинальной картине, в сиквеле не задействован. Его герой погиб в первой части, и создатели продолжения “воскрешать” его не намерены.

Сиквел расскажет об истории сына одной из героинь Гладиатора. Он пойдет по стопам персонажа Кроу.

Производством картины займется голливудская киностудия Paramount. Сценарий для фильма напишет Питер Крэйг, который работал над текстами для двух частей экранизации Голодных игр.

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Напомним, что стало известно о дате выхода третьей части фильма ужасов Аннабель, Она станет спин-оффом франшизы Заклятие.